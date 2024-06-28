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Katil İsrail'den yeni katliam! Çadırları bombalayıp çocukları öldürdüler! En az 11 ölü...

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 15:18 Güncelleme: 28.06.2024 15:20
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Katil İsrail’den yeni katliam! Çadırları bombalayıp çocukları öldürdüler! En az 11 ölü...

Katil İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentinde bulunan çadırları bombaladı. Yaşanan olayda çoğu çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 40'dan fazla kişi yaralandı. İşte detaylar...

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