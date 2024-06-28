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ABD'de Trump-Biden düellosuna 'Türkiye' damgası! Yüz milyona yakın kişi tanıtımı izledi

Giriş: 28.06.2024 19:23
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ABD’de Trump-Biden düellosuna ’Türkiye’ damgası! Yüz milyona yakın kişi tanıtımı izledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump arasındaki ABD'de başkanlık seçimleri münazaralarında İstanbul'un tanıtım reklamlarının yayınlandığını açıkladı.

ABD'deki başkanlık seçimleri kapsamında dün bir uluslararası televizyon kanalında gerçekleştirilen canlı yayın tartışması sırasında Türkiye'nin tanıtımı yapıldı.

DÜELLOYA 'TÜRKİYE' DAMGASI!

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yürüttüğü çalışmayla Türkiye, ABD'de yılın en önemli olayı olarak görülen başkanlık seçimleriyle ilgili dün saat 21.00'de CNN kanalındaki tartışma programında dikkat çekici bir tanıtım kampanyasıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

İstanbul'a ilişkin reklamlar, tartışma programı sırasında yayınlandı. Program öncesi, arası ve sonrası olmak üzere üç farklı zaman diliminde gösterilen reklam spotlarıyla Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

"GO TÜRKİYE..."

Tartışma programı arası yayınlanan ilk reklam, "Go Türkiye" sloganıyla dikkat çekti. Bu reklamlar, ABD'deki izleyicilere ek olarak CNN International üzerinden 200'den fazla ülkede de yayınlandı. Böylece Türkiye'nin tanıtımı küresel düzeyde geniş bir kitleye ulaştı.

ABD başkanlık seçimlerinin yoğun ilgi gören atmosferinde yapılan bu kapsamlı tanıtım kampanyasıyla, Türkiye'nin turistik cazibesi ön plana çıkarılarak, milyonlarca izleyiciye ulaşması sağlandı.

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya dahilinde İstanbul dışında Türkiye'nin diğer önemli turizm destinasyonları da tanıtılacak, dijital platformlarda da gösterimler devam edecek.

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