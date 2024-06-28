ABD’de Trump-Biden düellosuna ’Türkiye’ damgası! Yüz milyona yakın kişi tanıtımı izledi

DÜELLOYA 'TÜRKİYE' DAMGASI!

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yürüttüğü çalışmayla Türkiye, ABD'de yılın en önemli olayı olarak görülen başkanlık seçimleriyle ilgili dün saat 21.00'de CNN kanalındaki tartışma programında dikkat çekici bir tanıtım kampanyasıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

İstanbul'a ilişkin reklamlar, tartışma programı sırasında yayınlandı. Program öncesi, arası ve sonrası olmak üzere üç farklı zaman diliminde gösterilen reklam spotlarıyla Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.