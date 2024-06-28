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Katil İsrail katliama doymuyor! Gazze'de 2 mahalleyi hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 00:31 Güncelleme: 28.06.2024 00:32
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Katil İsrail katliama doymuyor! Gazze’de 2 mahalleyi hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarına aralıksız devam ediyor. Son olarak İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine karadan düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

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