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Slovakya'da otobüsle tren çarpıştı! Birçok ölü ve yaralı...

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 27.06.2024 21:38
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Slovakya’da otobüsle tren çarpıştı! Birçok ölü ve yaralı...

Slovakya’nın Nove Zamky bölgesi yakınlarında otobüsle yolcu treninin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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