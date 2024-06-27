Kanada'dan işgalcilere yaptırım! Çok sayıda kuruluş ve kişi için harekete geçildi
Kanada Gazze'de yaşanan trajediye tepki olarak siyonist kuruluş ve kişiler için düğmeye bastı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Filistinlilere ve Batı Şeria’daki mülklerine yönelik şiddet içeren ve istikrarı bozan eylemleri nedeniyle İsrailli 7 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı belirtildi.
Kanada'dan şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı geldi. Buna göre Filistinlilere ve Batı Şeria'daki mülklerine yönelik şiddet içeren ve istikrarı bozan eylemleri nedeniyle İsrailli 7 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.
SİYONİSTLERE YAPTIRIM KARARI
Açıklamaya göre, yaptırım uygulanacak kuruluşların Batı Şeria'da yerleşim yerleri için lobi yapan Amana Derneği, Yahudilerin Araplarla evlenmesine ve asimilasyonuna karşı çıkan, İsrail'de Yahudi olmayanların kamusal faaliyetlerini engellemeye çalışan aşırı sağcı grup Lehava, Batı Şeria'da yasadışı ileri karakollar inşa eden ve genellikle genç İsraillilerden oluşan Hilltop Gençliği, Ocak 2021'de kurulan, Tirza Vadisi ileri karakolu olarak da bilinen Moshe's Farm ve Halamish yerleşimi yakınlarındaki Zvi's Farm'ın olduğu aktarıldı.
İŞTE KİMLİKLERİ
Yaptırım uygulanan şahısların kimliği ise, Lehava'nın kurucusu Bentzi Gopstein ve yerleşimci aktivist Daniella Weiss'ın yanı sıra Shalom Zicherman, Meir Mordechai Ettinger, Ely Federman, Elisha Yered ve Einan Ben-Nir Amram Tanjil olarak bildirildi.
"BU TÜR EYLEMLERİ KINIYORUZ"
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'daki aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinden derin endişe duymaya devam ediyoruz. Bu tür eylemleri sadece Filistinlilerin yaşamları üzerindeki önemli etkileri nedeniyle değil, aynı zamanda kalıcı barış umutları üzerindeki yıpratıcı etkileri nedeniyle de kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
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