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Katil İsrail ordusunun baskın yaptığı Cenin'de bir İsrail askeri öldü, 16'sı yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 13:01
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Katil İsrail ordusunun baskın yaptığı Cenin’de bir İsrail askeri öldü, 16’sı yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinde, biri askeri aracı hedef alan 2 bombanın patlaması sonucu bir keskin nişancı birliği komutanının öldüğünü, 16 askerin de yaralandığını açıkladı.

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