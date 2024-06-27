Joe Biden ile Donald Trump canlı yayında kapışacak! ABD tarihi yayını bekliyor! Son anketlerde o isim önde...

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Biden ve Trump zorlu seçim sürecine davalar ve mahkemelerle giriş yaptı. Trump porno yıldızı Stormy Daniels'a verdiği sus payı davası ile mücadele ederken Biden ise oğlu Hunter Biden'ın tutuklanma tehlikesi ile karşı karşıya.

Biden, Trump'ı dengesiz ve demokrasiyi tehlikeye atmakla suçlarken Trump ise rakibinin bunak ve yozlaşmış olduğunu söylüyor ve fiziksel ve zihinsel olarak göreve uygun olmadığını belirtiyor.

Biden'ın ikinci dört yıllık dönem için aday olması nedeniyle zihinsel ve fiziksel gücü inceleme ve spekülasyonlara konu oldu. Eleştirmenler onun yavaşladığını söylüyor ve bir dizi sözlü hataya işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'ın Başkan Joe Biden hakkında yayımladığ rapor gündeme bomba gibi düştü. Wall Street Journal, 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan ile Biden hakkında görüştü ve başkanın bilişsel kapasitesinin düştüğünü iddia etti. WSJ'ye konuşan siyasiler, Biden'ın yanında notları olmadan konuşamadığını, soruları bile anlamadığını, toplantılarda soruları yardımcılarına cevaplattığını söyledi.