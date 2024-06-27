Joe Biden ile Donald Trump canlı yayında kapışacak! ABD tarihi yayını bekliyor! Son anketlerde o isim önde...
ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek seçimler öncesi mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump canlı yayında karşı karşıya gelecek. The Economist'in verilerinde eyalet bazında Trump'ın Biden'a göre önde olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...
ABD Kasım 2024' seçimleri öncesi büyük gün geldi. Demokratların adayı ve mevcut Başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.
TV EKRANLARINDA KAPIŞACAKLAR
Biden ve Trump 5 Kasım'daki oylamaya beş aydan az bir süre kala bu akşam Atlanta, Georgia'da tartışma sahnesine çıkıyor.
Kamuoyu yoklamaları, Başkan Biden ile eski Başkan Trump'ın, uzmanların bir avuç önemli eyalete kalacağını söylediği sıkı bir yarışta kilitli kaldıklarını gösteriyor.
Biden ve Trump, 2024 seçim döneminde ilk kez karşı karşıya geliyor. En son 22 Ekim 2020'de başkanlık yarışının bir parçası olarak birbirleriyle tartışmışlardı. Bu akşam yapılacak olan tartışma yerel saatle 21:00'da (01:00 GMT) CNN'in Atlanta'daki stüdyolarında başlıyor.
CANLI YAYIN KAPALI MİKROFON
CNN, tartışmanın iki reklam arasıyla birlikte 90 dakika süreceğini belirtti. Biden ve Trump, oturmak yerine kürsülerin arkasında görünmeyi kabul ettiler ve konuşma sırası kendilerine gelene kadar mikrofonlarının kapalı olacağı bildirildi. Önceden yazılmış notlara izin verilmeyeceği ancak adaylara bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su verileceği bildirildi. CNN, "adayların tartışmaya ayrılan süreyi en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamak için" bir izleyici kitlesinin de olmayacağını söyledi.
ANKETLERDE SON DURUM NE?
Reuters, cuma günü 78 yaşına girecek olan eski Başkan Donald Trump ve 81 yaşındaki mevcut Başkan Joe Biden'ın ulusal kamuoyu anketlerinde eşit durumda olduğunu belirtti.
Anketlerin seçmenin büyük bir kısmının kararsız kaldığını gösterdiğini belirten Reuters, bu durumun 27 Haziran'daki TV karşılaşmasında gerilimin had safhaya çıkacağını gösterdiğine dikkat çekti.
THE ECONOMIST: TRUMP ÖNDE
The Economist, başkanlık seçimlerinde her eyalette kimin önde olacağına yönelik tahminlerini yayımlamıştı.
The Economist'in yayımladığı verilerde başkan ve başkan yardımcısını seçmek üzere halk oyuyla seçilen 538 seçici üyeden meydana gelen bir kurul olan Seçiciler Kurulu'nda Trump'ın öne geçtiği belirtilmişti.
ABD genelinde az bir farkla da olsa Donald Trump'ın önde olduğuna dikkat çeken The Economist'in verilerinde eyalet bazında da Trump'ın Biden'a göre önde olduğu belirtiliyor.
AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE...
Biden ve Trump zorlu seçim sürecine davalar ve mahkemelerle giriş yaptı. Trump porno yıldızı Stormy Daniels'a verdiği sus payı davası ile mücadele ederken Biden ise oğlu Hunter Biden'ın tutuklanma tehlikesi ile karşı karşıya.
Biden, Trump'ı dengesiz ve demokrasiyi tehlikeye atmakla suçlarken Trump ise rakibinin bunak ve yozlaşmış olduğunu söylüyor ve fiziksel ve zihinsel olarak göreve uygun olmadığını belirtiyor.
Biden'ın ikinci dört yıllık dönem için aday olması nedeniyle zihinsel ve fiziksel gücü inceleme ve spekülasyonlara konu oldu. Eleştirmenler onun yavaşladığını söylüyor ve bir dizi sözlü hataya işaret ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'ın Başkan Joe Biden hakkında yayımladığ rapor gündeme bomba gibi düştü. Wall Street Journal, 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışan ile Biden hakkında görüştü ve başkanın bilişsel kapasitesinin düştüğünü iddia etti. WSJ'ye konuşan siyasiler, Biden'ın yanında notları olmadan konuşamadığını, soruları bile anlamadığını, toplantılarda soruları yardımcılarına cevaplattığını söyledi.
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