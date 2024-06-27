Orta Doğu'da yüksek tansiyon! İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah'a açık tehdit: "Lübnan'ı taş devrine döndürürüz"





İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Gallant, ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Hizbullah'la herhangi bir savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip olduğunu" ifade etti.