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Rusya'da korkunç kaza! Yolcu treni raylardan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Giriş: 27.06.2024 00:02
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Rusya’da korkunç kaza! Yolcu treni raylardan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Rusya'ya bağlı Komi Özerk Cumhuriyeti'nde 14 vagonlu yolcu trenin 9 vagonu raylardan çıktı. Kaza sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Rusya'ya bağlı Komi Özerk Cumhuriyeti'nde hareket halindeki yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 70 kişinin yaralandığı bildirildi.



Rusya Demiryollarının basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Komi bölgesinde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin 14 vagonundan 9'u raydan çıktı. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, trende bulunan 215 yolcudan yaklaşık 70'inin yaralandığı, bunlardan 10'unun durumun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre kazanın, selin tren yoluna zarar vermesinden kaynaklandığı belirtildi.

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