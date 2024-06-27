Filistin Kızılayı acı durumu açıkladı: Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze’deki 18 ambulansımız hizmet dışı kaldı

UNRWA'nın, günlük olarak Kızılayın ambulans filosu için yüzde 6'lık bir yakıt sevkiyatında bulunduğu ancak yaklaşık 8 gündür bu miktarın da teslim alınamadığı kaydedildi.

Bu nedenle Kızılayın, Gazze'deki ambulans filosunun yüzde 36'sına tekabül eden 18 aracın çalışmadığı vurgulandı.