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Bolivya'da darbe girişimi! Ordu sokağa indi: Hükümet sarayını kuşattılar

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 23:04 Güncelleme: 26.06.2024 23:49
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Bolivya’da darbe girişimi! Ordu sokağa indi: Hükümet sarayını kuşattılar

Bolivya'da bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu bildirildi. Bolivya ordusunun sokağa inmesinin ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales, “General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz”dedi.

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