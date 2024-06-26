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Nijer'de terör saldırısı! 20 asker hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 14:27
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Nijer’de terör saldırısı! 20 asker hayatını kaybetti

Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 20 asker yaşamını yitirdi, 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Saldırıda hayatını kaybeden askerler nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.

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