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Katil İsrail ordusunun, Gazze'de düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 14:43
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Katil İsrail ordusunun, Gazze’de düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine havadan ve top atışlarıyla düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

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