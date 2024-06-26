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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen bombalı saldırıda 2 Güney Afrikalı asker öldürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 14:25
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde düzenlenen bombalı saldırıda 2 Güney Afrikalı asker öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) düzenlenen bombalı saldırıda 2 Güney Afrikalı askerin öldürüldüğü bildirildi. SADC'yi oluşturan 16 üye ülke, Mayıs 2023'te isyancılarla mücadele için KDC'ye asker gönderme kararı almıştı.

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