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Kenya'dan Haiti'ye polis desteği!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 06:31
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Kenya’dan Haiti’ye polis desteği!

Kenya'nın, kaos ve şiddet olaylarının durdurulması amacıyla Haiti'ye gönderdiği 400 kişilik polis gücü Karayip ülkesine vardı.

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