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Çin'de Japon okul servisine bıçaklı saldırı! Anne ve çocuğu yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 06:29
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Çin’de Japon okul servisine bıçaklı saldırı! Anne ve çocuğu yaralandı

Çin'in Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde Japon okul servisine bıçaklı saldırıda Japon vatandaşı anne ve çocuğunun yaralandığı bildirildi.

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