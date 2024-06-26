Son dakika: Mark Rutte NATO Genel sekreteri oldu

GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mark Rutte, 2 Ekim'de 5 yıllık bir dönem için Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in yerine geçecek. Rutte geçen Kasım ayından bu yana askeri ittifakın en üst düzey görevine seçilmek için kampanya yürütüyor.