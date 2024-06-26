Son dakika: Mark Rutte NATO Genel sekreteri oldu
Son dakika haberine göre NATO, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi yeni Genel Sekreter olarak onayladı. Rutte genel sekreterlik için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istemiş Türkiye de Rutte'nin destekleneceğini üyeleri bildirmişti.
NATO görev süresi dolan Jens Stoltenberg'in yerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi yeni genel sekreter olarak onayladı.
GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mark Rutte, 2 Ekim'de 5 yıllık bir dönem için Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in yerine geçecek. Rutte geçen Kasım ayından bu yana askeri ittifakın en üst düzey görevine seçilmek için kampanya yürütüyor.
RUTTE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK İSTEMİŞTİ
Hollanda Başbakanı Mark Rutte 26 Nisan'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek NATO Genel Sekreteliği için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istemişti.
Türkiye de NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin destekleneceğini üyeleri bildirmişti.
MARK RUTTE KİMDİR?
14 Şubat 1967'de başkent Lahey'de doğan Rutte, 7 çocuklu ailenin en küçük üyesi olarak dikkat çekiyor.
Gençliğinde piyanist olmayı hayal eden Rutte, üniversite yılları ve sonrasında, başında olduğu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) gençlik kollarına başkanlık etti.
Rutte, Leiden Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra 1992'de Unilever şirketine girdi. 2002'ye kadar burada çalışan Rutte, şirkette 10 yıl boyunca insan kaynakları alanında farklı görevler üstlendi.
Evli olmayan ve çocuğu bulunmayan Rutte, özel hayatından ve medeni durumundan memnun olduğunu belirtmişti.
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