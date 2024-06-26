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Katil İsrail'in 264 gündür soykırım yapıyor! Gazze'de can kaybı 37 bin 718'e çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 14:45
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Katil İsrail’in 264 gündür soykırım yapıyor! Gazze’de can kaybı 37 bin 718’e çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 37 bin 718'e yükseldi.

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