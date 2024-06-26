Bir ülke daha AB üyesi oluyor! Resmi açıklama geldi: Son aşamaya gelindi...

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Görüşme sonrası Lahbib, Spajic ve Varhelyi ile düzenlediği ortak basın toplantısında Karadağ'ın üyelik müzakerelerinin son aşamasına geçmeye hazır olduğunu teyit etti.

Karadağ'ın 23. ve 24. fasılların giriş kriterlerini karşılamak için gerekli yasa ve reformları kabul ettiğini ifade eden Lahbib, AB'nin Karadağ'ın başarılarını takdir ettiğini dile getirdi.

Lahbib, "Ülke, hukukun üstünlüğü kriterlerini karşılayarak önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Bu ilerleme şimdi Karadağ'ın kalan fasılları geçici olarak kapatmasına olanak tanımaktadır." dedi.

Varhelyi de kararı "tarihi an" olarak nitelendirerek "Bugün Karadağ'ın AB üyeliği yolunda nihayet ilerlediğine tanık olduk. Karadağ ile müzakerelerimizin son aşamasını açacağız. Bu, katılım müzakerelerinin son aşamasıdır ve katılımın hemen gerçekleşeceği anlamına gelmektedir." şeklinde konuştu.

Spajic de ülkesinin bu noktaya gelebilmek için için 11 yıl beklediğini anımsatarak, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karadağ, 2006'da bağımsızlığını ilan ettikten kısa süre sonra, Aralık 2008'de, AB'ye üyelik başvurusu yaptı ve adaylık statüsünü Aralık 2010'da aldı.

Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı, Haziran 2012'de alındı.