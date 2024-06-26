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Almanya ve Hollanda'dan Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı! Ülkeyi terk edin

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 20:42
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Almanya ve Hollanda’dan Lübnan’daki vatandaşlarına çağrı! Ülkeyi terk edin

Almanya ve Hollanda, Lübnan'da bulunan vatandaşlarından bu ülkeyi acilen terk etmelerini istedi. Açıklamada, bölgedeki güvenlik durumunun oldukça değişken olduğu ve Lübnan ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde askeri çatışmaların son haftalarda yoğunlaştığı belirtilerek, "Durumun daha da şiddetlenmesi ve çatışmanın genişlemesi göz ardı edilemez." ifadesi kullanıldı.

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