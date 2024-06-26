Fotoğrafı dünya gündemine oturan Gazzeli Bedir’i ailesi anlattı: Tamamen değişti babası ve kızını bile tanımıyor...

"AYAKLARINDA YANIKLAR VARDI"

Muhammed, oğlunun durumu hakkında şunları söyledi:

"İsrail hapishanesinden bırakılan oğlumun vücudunda işkence izleri bariz şekilde görülüyor. Başında ve ayaklarında çok derin yaralar var, ayrıca ayaklarında da yanıklar oluştu. Oğlumun psikolojik durumunu tarif edemiyorum, ona neler olduğunu anlamıyorum."

"Bedir, alıkonulmadan önce herkes gibi çok normal bir insandı, diğerleri gibi hayatını idame ettiriyordu." diyen Muhammed, "İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı tutuklama ve işkencenin etkilerinden kurtulabilmesi için psikolojik tedavi görmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

"BENİ VE KIZINI TANIMIYOR GİBİ"

Bedir'in eşi Emani Dahlan ise "Bedir maruz kaldığı işkence nedeniyle hapishaneden anormal bir halde döndü. Sanki ne beni ne kızını tanıyor." dedi.

Eşinin durumuna anlam veremediğini belirten Emani, şunları söyledi:

"Serbest bırakıldıktan beri çadırdan çıkmıyor öyle dalgın şekilde oturuyor. Birkaç kez çadırdan çıktığında babası kaybolabileceği endişesiyle onu takip etti."

Emani, eşinin eskisi gibi olmasını umut ettiğini şu sözlerle aktardı:

"Bedir'in eskisi gibi sağlığına kavuşmasını umuyorum. O günleri özlüyorum. Diğer insanlar gibi eşimle güzel bir hayat yaşamayı; tekrar eskisi gibi kızıyla ilgilenmesini istiyorum."

Bedir ise alıkonulduğu sürede yaşadıklarını "Beni delirttiler, yaktılar, elektrik verdiler." ifadesiyle anlattı.

BİNLERCE KİŞİYE AĞIR İŞKENCE

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bunlardan az bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.