Ukrayna için tarihi adım! AB'ye katılımı için ilk girişim yapıldı: Süreç nasıl işleyecek?
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği için düzenlenen katılım müzakereleri resmen başlatıldı. Söz konusu üyelik için Ukrayna'dan "Ukrayna ve Avrupa için tarihi bir gün, tarihi bir an" açıklaması geldi. AB ilk kez savaş durumundaki bir ülke ile müzakere masasına otururken başlayan bu sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. AB'ye üyelik süreci ise genellikle yıllar sürüyor. İşte detaylar...
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği için katılım müzakereleri resmen başlatıldı. Avrupa Birliği'ne (AB) Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, AB-Ukrayna arasında katılım müzakerelerinin ilk aşaması olan hükümetlerarası konferansın açılışını yaptı.
Lahbib, "Bu hepimiz için tarihi bir an ve ilişkilerimizde bir dönüm noktası arz ediyor." dedi.
AB UKRAYNA İÇİN SABIRSIZLANIYOR
AB'nin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınadığını yineleyen Lahbib, "AB, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğü ile Rusya'nın saldırganlığı karşısında doğal meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini yinelemektedir. AB, ortaklarıyla birlikte Ukrayna'nın güvenlik taahhüdüne katkıda bulunma kararlılığını sürdürmektedir." diye konuştu.
Lahbib, "Bugün başlattığımız katılım müzakereleri zorlu olacak. Kararlılıkla bunu başarılı bir sonuca ulaştıracağınıza güveniyoruz. Çabalarınızda sizi destekleyeceğiz. AB'nin tam üyesi olarak sizi aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA İÇİN TARİHİ AN"
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ise videokonferans yoluyla yaptığı açılış konuşmasında, "Ukrayna ve Avrupa için tarihi bir gün, tarihi bir an." dedi.
Toplantıda sunacakları müzakere pozisyon belgesinin AB tarafından olumlu karşılanacağından emin olduğunu belirten Şmıgal, "Ukrayna'nın gelecekteki üyeliği, Avrupa'nın mevcut zorluklarına verilecek en iyi yanıt ve AB'yi güçlendirmek için eşsiz bir fırsattır." ifadesini kullandı.
UKRAYNA VE AB SÜRECİ NASIL BAŞLADI/ NASIL SÜRECEK?
Ukrayna, Rusya'nın saldırısından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusu yaptı, adaylık statüsünü 23 Haziran 2022'de aldı. Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı 23 Aralık 2023'teki AB zirvesinde verildi.
AB ilk kez bir ülke ile başvuru tarihinin üzerinden 2,5 yıl gibi kısa bir süre geçmesinin ardından müzakereleri başlatmış oldu. Ayrıca AB ilk defa fiilen savaş durumundaki bir ülke ile müzakere masasına oturdu.
Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşamasını oluşturuyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.
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