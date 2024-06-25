Ukrayna için tarihi adım! AB’ye katılımı için ilk girişim yapıldı: Süreç nasıl işleyecek?

Lahbib, "Bugün başlattığımız katılım müzakereleri zorlu olacak. Kararlılıkla bunu başarılı bir sonuca ulaştıracağınıza güveniyoruz. Çabalarınızda sizi destekleyeceğiz. AB'nin tam üyesi olarak sizi aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA İÇİN TARİHİ AN"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ise videokonferans yoluyla yaptığı açılış konuşmasında, "Ukrayna ve Avrupa için tarihi bir gün, tarihi bir an." dedi.