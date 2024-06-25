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ABD'den skandal sevkiyat! YPG/PKK işgal sahasına çok sayıda araç gönderildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.06.2024 17:44
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ABD’den skandal sevkiyat! YPG/PKK işgal sahasına çok sayıda araç gönderildi

Hain terör örgütlerinin daimi destekçisi ABD'nin skandallarına her geçen bir yenisi daha ekleniyor. ABD ordusu terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan Suriye'nin Haseke'deki üssüne onlarca araç sevkiyatı yaptı.

ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üssüne askeri takviye yolladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

MÜHİMMAT YÜKLÜ ARAÇLAR GİRİŞ YAPTI

Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Kasrek köyündeki askeri üsse ulaştı.

Konvoyda yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlar bulunuyor. ABD ordusu, 24 Nisan'da da Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

WASHİNGTON'DAN SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLERE DAİMİ YARDIM

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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