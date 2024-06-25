ABD'den skandal sevkiyat! YPG/PKK işgal sahasına çok sayıda araç gönderildi
Hain terör örgütlerinin daimi destekçisi ABD'nin skandallarına her geçen bir yenisi daha ekleniyor. ABD ordusu terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan Suriye'nin Haseke'deki üssüne onlarca araç sevkiyatı yaptı.
Konvoyda yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlar bulunuyor. ABD ordusu, 24 Nisan'da da Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.
WASHİNGTON'DAN SURİYE'DEKİ TERÖRİSTLERE DAİMİ YARDIM
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.
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