Rusya’dan Batı’nın yaptırımlarına misilleme: Avrupalı medya kuruluşlarına yasak

"Buna rağmen, Brüksel ve AB üye ülkelerin başkentleri gerilimi tırmandırma yolunu seçerek Moskova'yı bir diğer gayrimeşru yasakla orantılı bir şekilde karşı tedbir almaya zorluyor. Olayların bu şekilde gelişmesinin sorumluluğu yalnızca Avrupa Birliği ve bu kararı destekleyen birlik ülkelerine aittir. Rus medyasına yönelik kısıtlamalar kaldırılırsa Rusya tarafı da kararını gözden geçirecektir."

İŞTE YASAK GETİRİLEN O KURULUŞLAR: AFP'DE VAR

Rusya tarafının kararıyla yasak getirilen medya kuruluşları arasında Alman Der Spiegel, İrlanda'nın ulusal yayıncı kuruluşu RTE, İspanya'nın günlük gazetesi El Mundo, İspanyol haber ajansı EFE, Fransız gazetesi Le Monde, Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) bulunuyor.

Rusya'nın aldığı yayın yasağı kararından Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Çekya, İsveç, Estonya ve Avrupa Birliği merkezli medya kuruluşları etkilenecek.