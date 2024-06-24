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Gazze'de bitmeyen trajedi! Hava yardımları çadırın üstüne düştü: O anlar kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.06.2024 00:01 Güncelleme: 25.06.2024 00:08
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Gazze’de bitmeyen trajedi! Hava yardımları çadırın üstüne düştü: O anlar kamerada

7 Ekim'den bu yana işgal saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan trajedi durumun vehametini bir kez daha gözler önüne seriyor. Milyonlarca insanın yaşam savaşı verdiği Gazze'de yapılan hava yardımları daha önce can kayıplarına neden oldu. Bölgeye yapılan bir hava yardımı yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırın üzerine düştü ve o trajedi anbean kameraya yansıdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 262 gündür devam ediyor. Abluka nedeniyle bölgeye yapılan hava yardımları sonucu bir facia daha yaşandı.

Gazze Şeridine yapılan hava yardımı sırasında yardımlardan biri yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırın üzerine düştü. Kaza sırasında çadırın boş mu dolu mu olduğu bilinmezken, etraftakiler yardım için hızla çadıra koştu.

HAVA YARDIMI YAPMAYIN ÇAĞRISI: 20 ÖLÜ

Filistinliler, söz konusu kazalar nedeniyle yardımların hava yolu ile yapılmaması çağrısında bulunurken, bugüne kadar yapılan hava yardımları sırasında meydana gelen kazalarda 20 Filistinli hayatını kaybetti.

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