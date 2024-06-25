Bunun adı vahşet! 3 yaşındaki Filistin asıllı çocuğu havuzda boğmaya çalışan kadın gözaltında



CAIR: "NEFRET SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunarak söz konusu aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep etti. Euless Polis Departmanı ise "Suçun ayrımcılık nedeniyle işlendiğine inanılıyor ve Tarrant County Bölge Savcılığı'nca açılan davanın bir parçası da bu" açıklamasında bulundu.