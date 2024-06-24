NATO Zirvesi öncesi ABD'den Türkiye vurgusu! Sabırsızlıkla bekliyoruz
Önümüzdeki ay ABD'de yapılacak olan NATO Zirvesi öncesi ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığının siyasi işlerden sorumlu üst düzey yetkilisi, bu zirvede Türkiye ile masaya oturmayı "sabırsızlıkla" beklediğini belirterek Türkiye'nin önemini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, başkent Washington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi Türkiye'nin önemini vurguladı.
"TÜRKİYE GÖRÜŞMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Bass, ABD'de gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'den çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Dışişleri Bakanlığının siyasi işlerden sorumlu üst düzey yetkilisi, ABD'nin NATO toplantısı çerçevesinde Türk mevkidaşlarıyla masaya oturmayı "sabırsızlıkla" beklediğini söyledi.
Bass, "İster lider düzeyinde, ister resmi delegasyonlar arasındaki etkileşimlerde olsun, Türk hükümetiyle İttifak (NATO) aracılığıyla kolektif güvenliğimizi etkileyen çeşitli konuların yanı sıra bir dizi başka güvenlik sorunu hakkında da görüşmelerimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Türkiye ile güvenlik konusunda "başka bölgelerde de yakın işbirliği içinde" çalıştığına atıfta bulunan Bass, "Türkiye, uzun zamandır İttifak içindeki kolektif güvenliğe önemli hatta pek çok kişinin söylediği gibi, temel katkıda bulunan bir ülke olmuştur" diye konuştu.
GÜVENLİK SORUNLARIYLA BAŞA ÇIKMADA YAKIN BİR ORTAK
ABD'li diplomat, şöyle devam etti:
"İster Rusya Federasyonu'ndan kaynaklansın, ister hibrit tehditler, ister başka bölgelerden gelen istikrarsızlıklar olsun, ister terör örgütlerinin, özellikle de DEAŞ'ın kalıcı zorluklarına çözüm bulmak için yakın işbirliği içinde çalıştığımız ortaklıklar olsun, (Türkiye) günümüzün güvenlik sorunlarıyla başa çıkmada ABD ve diğer müttefiklerin yakın bir ortağı olmaya devam etmektedir."
NATO'NUN ÇABALARI TUTARLI ÇİZGİDE
Bass, ayrıca geçen yılki Vilnius Zirvesi'ndeki deklarasyona ve son 12 ay içinde müteakip dışişleri ve savunma bakanlıklarının resmi yazışmalarına bakıldığında, NATO'nun süren çabaları ve başarısının "tutarlı çizgide" devam ettiği görüşünü paylaştı.
NATO'nun, Transatlantik İttifak'ın 75'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 9-11 Temmuz'da Washington'da liderler düzeyinde zirve yapılması planlanıyor.
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