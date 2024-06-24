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Başkent Kabil'deki Rus Elçiliği'nin yakınında patlama!

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 23:08 Güncelleme: 24.06.2024 23:14
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Başkent Kabil’deki Rus Elçiliği’nin yakınında patlama!

Son dakika... Başkent Kabil'le 16 km uzaklıkta ve Rus Elçiliği'ne çok yakın bir yerde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika... Kabil'le 16 km uzaklıkta ve Rus Elçiliği'ne çok yakın bir yerde patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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