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Katil İsrail’den Gazze’nin Han Yunus kentine saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 19:36 Güncelleme: 24.06.2024 19:51
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Katil İsrail’den Gazze’nin Han Yunus kentine saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de mazlumlara ölüm yağdırıyor. Son olarak İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ninin Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

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