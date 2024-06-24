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İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid'den katile salvo: Netanyahu güvenlik tehdididir

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 18:34
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İsrail’de ana muhalefet lideri Lapid’den katile salvo: Netanyahu güvenlik tehdididir

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, "ülke güvenliği için tehlike oluşturduğu" gerekçesiyle, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısını yineledi.

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu İsrail devleti için tehlikedir, Netanyahu vatandaşlar için tehlikedir, Netanyahu Başbakan olmaya uygun değil." ifadesini kullandı.

"NETANYAHU GÜVENLİK TEHDİDİ"

Netanyahu'nun "Gazze'de ve Lübnan'ın güneyinde yürütülen savaşın yönetiminde başarısız olduğunu" savunan Gelecek Var Partisi lideri Lapid, "Netanyahu, İsrail'in güvenliğine tehlike oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, istifa çağrısı yaptığı "Netanyahu'nun evine dönmesi"ni istedi.

İsrail'de muhalefet, uzun süredir Netanyahu'yu görevini sürdürebilmek için kişisel çıkarları doğrultusunda kararlar almakla ve Gazze'de yürütülen saldırıların hedefine ulaşamamakla suçluyor.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.

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