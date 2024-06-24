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Katil İsrail, Hizbullah saldırılarında 3 güvenlik personelinin yaralandığını duyurdu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 10:25 Güncelleme: 24.06.2024 10:25
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Katil İsrail, Hizbullah saldırılarında 3 güvenlik personelinin yaralandığını duyurdu

Son dakika haberine göre İsrail ordusu, gerilimin tırmandığı Lübnan sınır hattında Hizbullah saldırılarında 3 güvenlik personelinin yaralandığını açıkladı.

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