Gazze'de sağlık sistemi çöktü! İşgalciler BM'nin merkezlerini de vuruyor
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in 7 Ekim’den bu yana büyük yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi’nde, sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmının faaliyette olduğunu açıkladı.
Katil İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Sağlık Merkezi'nin önceki ve kısmen yıkılmış sonraki hallerinin fotoğrafları paylaşılan açıklamada, UNRWA'nın İsrail'in saldırılarından önce Gazze'de temel sağlık hizmeti ihtiyacının yüzde 70 ile 80'ini karşıladığı belirtildi.
Açıklamada, "UNRWA'nın (Gazze'deki) sağlık merkezlerinin yalnızca küçük bir kısmı minimum malzeme erişimiyle faaliyette bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
İNSANLIK DIŞI KATLİAM!
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.
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