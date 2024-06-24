Açlık krizi: Gazze’de bir milyonu aşkın çocuğun hayatı tehlikede!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki derinleşen açlık, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının hizmet dışı kalması ve ABD'nin inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili bilgi verdi.

Sevabite, Gazze Şeridi'nin ve özellikle Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezinin hızla açlığa doğru gittiğini, bu iki kentte yaşayan 700 bin Filistinlinin her gün açlıkla mücadele ettiğini kaydetti.

Açlık krizinin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve insanların hayatını doğrudan tehdit etmeye başladığını söyleyen Sevabite, "Bir milyonu aşkın çocuk doğrudan yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya, bu çocuklardan 3 bin 500'ü yetersiz beslenme, takviye gıda ve aşı sıkıntısı nedeniyle artık ölüme daha yakın." dedi.

Sevabite, özellikle Kuzey Gazze ve Gazze kent merkezinde açlığa doğru hızlı bir gidiş olduğunu ve insani durumun tehlikeli bir şekilde kötüleştiğini dile getirdi.