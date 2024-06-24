ABD’deki işgalcilerin Gazze’ye yardım hazımsızlığı! Dava açtılar

Soykırımcılar 7 EkiM'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken bölgeye UNRWA tarafından yardımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. İşgal destekçisi İsrailliler ise bu yardımları hazmedemedi. ABD'deki çok sayıda İsrailli, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) dava etti.