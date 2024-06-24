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ABD'deki işgalcilerin Gazze'ye yardım hazımsızlığı! Dava açtılar

ahaber.com.tr AA
Giriş: 24.06.2024 23:30
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ABD’deki işgalcilerin Gazze’ye yardım hazımsızlığı! Dava açtılar

Gazze'de düzenlenen katliamların ardından UNRWA bölgedeki yardımları artırmış ve saldırıların durulması için birçok çağrıda bulunmuştu. ABD’deki çok sayıda İsrailli bu yardımları hazmedemedi ve New York’taki Manhattan Bölge Mahkemesi'ne UNRWA'nın Hamas’a yardım ettiği iddiası ile dava açtı.

Soykırımcılar 7 EkiM'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken bölgeye UNRWA tarafından yardımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. İşgal destekçisi İsrailliler ise bu yardımları hazmedemedi. ABD'deki çok sayıda İsrailli, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) dava etti.

HAMAS'A YARDIM VE YATAKLIK İDDİASI

ABD'nin New York kentindeki Manhattan Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, UNRWA'nın Hamas'a 10 yıldan fazla bir süredir yardım ve yataklık ettiği iddia edildi. Davacılar, UNRWA'nın uluslararası hukuku ve ABD'nin İşkence Mağdurlarını Koruma Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü.


Davada UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bazı mevcut ve eski ajans yetkilileri de davalı konumunda bulunurken, davacılar arasında 7 Ekim olaylarında sağ kurtulan ya da hayatını kaybeden İsraillilerin yakınları olan 101 kişi yer alıyor.

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