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Tel Aviv'de katil Netanyahu'ya protesto ateşi! On binlerce kişi sokaklara akın etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 00:22 Güncelleme: 23.06.2024 00:24
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Tel Aviv’de katil Netanyahu’ya protesto ateşi! On binlerce kişi sokaklara akın etti

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki insanlık dışı katliamına sürdüren katil Netanyahu ve yönetimine Tel Aviv'de yoğun tepkiler gelmeye devam ediyor. Hükümet karşıtı gösterici erken seçim çağrısı yaptı, caddeleri ateşe verdi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce hükümet karşıtı gösterici erken seçim çağrısı yaptı, caddeleri ateşe verdi.

İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler şiddetleniyor.

Katil Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini istemeyen binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv'de Kirya Askeri Üssü ve Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi genel merkezinin önünde toplandı.

Katil Netanyahu'ya tepki gösteren İsrailliler esir anlaşmasının imzalanmasını talep ederken, erken seçim çağrısı yaptı.

CADDELERİ ATEŞE VERDİLER

Katil İsrail başbakanının Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü politikayı protesto eden göstericiler caddeleri ateşe verdi.

Seçim çağrısı yapan İsraillilere müdahale eden polis hükümet karşıtı slogan atan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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