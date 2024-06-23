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İsrail polisi Tel Aviv'deki gösteride 3 protestocuyu gözaltına aldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 06:09
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İsrail polisi Tel Aviv’deki gösteride 3 protestocuyu gözaltına aldı

İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale ederek 3 protestocuyu gözaltına aldı.

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