Kırım'a ABD yapımı füzelerle saldırı! 3 ölü çok sayıda yaralı var
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrinde gerilim tırmandı. Füzelerle düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sivastopol valisi Mihail Ravojayev, yaralı sayısının 100'e çıktığını belirterek saldırının orman yangına neden olduğunu açıkladı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı saldırıda kullanılan füzelerin ABD yapımı olduğunu kaydetti.
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrine saldırı düzenlendi. Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti.
3 ÖLÜ 100 YARALI VAR
Füzelerin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu ancak füze parçalarının Sivastopol şehrine düştüğünü aktaran Ravojayev, "Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan kişi sayısı 100'e çıktı." ifadesini kullandı.
Olay yerinde durumun "ağır" olduğunu belirten Ravojayev, saldırının ayrıca orman yangınına da neden olduğunu kaydetti.
FÜZELER ABD YAPIMI
Ravojayev, olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini ve bu füzelerin misket içerikli olduğunu bildirdi.
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