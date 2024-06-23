Soykırımcı İsrail bitti tükendi! "Hizbullah'la savaşa hazır değiliz" itirafı | Halk jeneratör almak için dükkanlara akın etti

Siyonist İsrail'in enerji bakanı Eli Cohen

Siyonist İsrail'in enerji bakanı Eli Cohen ise siyonist devlet televizyonu KAN'da yayımlanan konuşmasında, İsrail'in, enerji arzını garanti altına almak için milyarlarca şekel harcadığını ve elektriğin birkaç gün kesilmesi senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemişti.