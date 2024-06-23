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Soykırımcı İsrail bitti tükendi! "Hizbullah'la savaşa hazır değiliz" itirafı | Halk jeneratör almak için dükkanlara akın etti

Giriş: 23.06.2024 18:08
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Soykırımcı İsrail bitti tükendi! Hizbullah’la savaşa hazır değiliz itirafı | Halk jeneratör almak için dükkanlara akın etti

Gazze'deki insanlık dışı soykırımı bitmek bilmeyen terör devleti İsrail'de bir yetkilinin "Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır olunmadığı" uyarısının ardından halk jeneratör almak için mağazalara akın etti.

Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkedeki bir şirket, internet sitelerinde normalden beş kat daha fazla jeneratör araması görüldüğünü belirtti.

HALK PANİK HALİNDE! JENERATÖR KUYRUĞU...

Cuma günü jeneratör satışlarında önceki haftalardaki cuma günlerine kıyasla yüzde 108'lik bir artış yaşandığını açıklayan şirket, satışların çoğunun Hayfa, kuzeydeki bölgeler ve Tel Aviv gibi şehirlerde gerçekleştiğini aktardı.

"HİZBULLAH İLE SAVAŞA HAZIR DEĞİLİZ"

Terör devleti İsrail'deki Bağımsız Sistem Operatörü Şirketi'nin (Noga) CEO'su Shaul Goldstein, "Kuzeyde savaş çıkması durumunda elektriği teminat altına alamayız. 72 saatlik bir kesinti sonrasında burada yaşamak imkansız olacaktır. Hizbullah ile gerçek bir savaşa hazır değiliz. Nasrallah, elektrik şebekesini kolaylıkla çökertebilir." açıklamasında bulunmuştu.

Siyonist İsrail'in enerji bakanı Eli Cohen Siyonist İsrail'in enerji bakanı Eli Cohen

Siyonist İsrail'in enerji bakanı Eli Cohen ise siyonist devlet televizyonu KAN'da yayımlanan konuşmasında, İsrail'in, enerji arzını garanti altına almak için milyarlarca şekel harcadığını ve elektriğin birkaç gün kesilmesi senaryosunun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemişti.

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