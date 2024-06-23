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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 23.06.2024 11:29
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İsrail’in Gazze’ye saldırılarında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği hava ve kara saldırılarında en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

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