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Guatemala'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi öldü

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 10:42
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Guatemala’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

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