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İsrail'in Bogota Büyükelçisi Kolombiya'yı terk etti

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 10:41
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İsrail’in Bogota Büyükelçisi Kolombiya’yı terk etti

Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi ülkeden ayrıldı.

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