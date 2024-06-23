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Çin'in güneyinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 47'ye çıktı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 06:26
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Çin’in güneyinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 47’ye çıktı

Çin'in Guangdong eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi.

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