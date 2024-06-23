23 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail yine katliam yaptı! 2 evi hedef aldılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 06:14
ABONE OL
İsrail yine katliam yaptı! 2 evi hedef aldılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 evi daha hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör