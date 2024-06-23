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İsrail, Kudüs'e geçmeye çalıştıkları iddiasıyla Ayrım Duvarı yakınında 6 Filistinliyi yaraladı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 06:17
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İsrail, Kudüs’e geçmeye çalıştıkları iddiasıyla Ayrım Duvarı yakınında 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınında 6 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

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