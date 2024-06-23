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ABD: Husilerin "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisine "başarılı saldırı" iddiası doğru değil

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 23.06.2024 06:12
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ABD: Husilerin USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisine başarılı saldırı iddiası doğru değil

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisine yönelik "başarılı bir saldırı" gerçekleştirdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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