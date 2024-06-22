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Husiler'den Kızıldeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.06.2024 00:29 Güncelleme: 22.06.2024 00:29
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Husiler’den Kızıldeniz’de gerilimi tırmandıracak hamle!

Gazze'deki katliam sonrası Kızıldeniz'de İsrailli gemilere saldırılar düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husiler bu kez saldırıları için dikkat çeken bir üretimde bulundu. Husiler, deniz saldırılarında kullanılmak amacıyla "Tufan 1" adlı taarruz botu geliştirdi.

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