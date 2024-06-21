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ABD basını duyurdu! İsrail Lübnan'a harekata hazır

Giriş: 21.06.2024 23:32 Güncelleme: 21.06.2024 23:58
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ABD basını duyurdu! İsrail Lübnan’a harekata hazır

İsrail, Washington'a kara harekatı için hazır olduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın "İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına" izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını açıkladı.

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