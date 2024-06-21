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Son dakika | BM Genel Sekreteri Guterres'ten dünyaya Lübnan çağrısı: Dünya kaldıramaz

AA ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 18:29 Güncelleme: 21.06.2024 18:31
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Son dakika | BM Genel Sekreteri Guterres’ten dünyaya Lübnan çağrısı: Dünya kaldıramaz

Son dakika haberi...BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan-İsrail sınırındaki gerilime dikkati çekerek, "Bölge ve dünya Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz." dedi

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