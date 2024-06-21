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Putin'den batılı ülkelere "Nükleer üçlü" tehdit! Üstü kapalı gözdağı verdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 21.06.2024 18:31 Güncelleme: 21.06.2024 18:46
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Putin’den batılı ülkelere Nükleer üçlü tehdit! Üstü kapalı gözdağı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemleri konuları Avrupa Birliği, NATO, Avrasya Ekonomik Birliği ve BRICS ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Putin bu sözlerinin ardından batılı ülkelere "nükleer üçlü"yü geliştireceklerini belirterek mesaj verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelere yeni bir mesaj verdi. Rus lider, Kremlin Sarayı'nda askeri akademi mezunlarıyla bir araya geldi.

Putin konuşmasında, "Rusya sürekli olarak dünyada istikrarın sağlanmasını, adil, demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzenini savunuyor." dedi ve şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetim kadrosuyla yaptığım toplantıda Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenliğin oluşturulmasına yönelik vizyonumuzu özetledim. Bu önemli konuları hem Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve BRICS'teki meslektaşlarımızla hem de hem de diğer uluslararası kuruluşlarla, Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle görüşmeye hazırız. Elbette onlar da buna hazır olduklarında."

UKRAYNA'DAKİ ASKERLERE TEDARİK ARTIRILACAK

Putin, "Aynı zamanda bu zorlu uluslararası durumu, yeni zorlukların ve risklerin ortaya çıkmamasını dikkate alarak ileri teknolojilere ve bilime, etkili finansal ve ekonomik çözümlere dayanarak bir savunma politikası oluşturmaya ve Silahlı Kuvvetlerimizi kapsamlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Öncelikli olarak cephedeki birliklere (Ukrayna'daki Rus askerlerine) farklı tiplerde insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve yüksek hassasiyetli silahlar, saldırı uçakları, düşman tespit ve karşı batarya sistemleri, kontrol ve iletişim sistemlerinin tedarikini artıracağız. Seri üretimine başlanan diğer modern, ileri teknoloji silah ve ekipmanlar üzerinde de çalışacağız" şeklinde konuştu.

"NÜKLEER ÜÇLÜ DAHA DA GELİŞECEK"

Stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılardan oluşan "nükleer üçlü"yü geliştireceklerini vurgulayan Putin, "Stratejik caydırıcılığı garanti altına almak ve dünyadaki güç dengesini korumak üzere nükleer üçlüyü daha da geliştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, "Tabii ki silahlı kuvvetlerin tüm birimlerinin potansiyelini güçlendirecek, savaş yeteneklerini artıracağız. Benzersiz özellikler ve gelecek vaat eden modeller üzerinde çalışıyoruz. Birlik ve silahların komuta ve kontrol sistemlerini daha da geliştirmeyi, muharebe eğitiminin yoğunluğunu ve kalitesini artırmayı, dost devletlerin katılımı da dahil olmak üzere tatbikatlar ve eğitimler yürütmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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