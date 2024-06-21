Putin ve Kim görüşmesi sonrası Güney Kore'den flaş hamle!
Rus lider Putin'in Kuzey Kore'ye davet üzere gitmesinin ardından tüm gözler bu görüşmeye çevrildi. Görüşmelerinin ardından iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’na tepki olarak Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin Kuzey Kore'ye gitmiş ve burada şahsi olarak Kim Jong-un tarafından karşılanmıştı. Özellikle ABD, bu iki ülke arasındaki görüşmenin "endişe verici" olduğunu açıklamıştı.
RUSYA- K.KORE ANLAŞMASINA GÜNEY KORE'DEN TEPKİ
Görüşme kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na Güney Kore'den tepki geldi.
Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i bakanlığa çağırdı, ülkesinin Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı iletti.
"OLUMSUZ BİR ETKİ"
Kim, Büyükelçi Zinoviev'e Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik askeri desteğinin Güney Kore'nin güvenliğine zarar verdiğini ve kaçınılmaz olarak Seul ile Moskova arasındaki ilişkiler üzerinde "olumsuz bir etki" oluşturacağını söyledi. Kim, Rusya'yı sorumlu davranmaya davet etti.
Rusya'nın Seul Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Zinoviev ise görüşmede, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını söyledi.
İKİ ÜLKE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAŞMA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl aradan sonra ilk kez ziyaret ettiği Kuzey Kore'de ülke lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmiş, ikilinin karşılıklı iş birliğini yeni bir boyuta taşımak üzere Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladığı açıklanmıştı. Anlaşmada, "İki taraftan biri, tek bir ülkeden veya birkaç ülkeden gelen silahlı saldırı nedeniyle savaşa girerse diğer taraf, BM Anlaşmasının 51. maddesi ve Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu yasaları uyarınca elindeki tüm imkanları seferber ederek gecikmeksizin askeri ve diğer yardımları sağlayacaktır" maddesi yer almıştı. Anlaşmanın ayrıca uzay, biyoloji, barışçıl nükleer enerji, yapay zeka, bilişim dahil birçok alanda değişim ve iş birliğini içerdiği belirtilmişti.
"UKRAYNA'YA SİLAH SAĞLAMA ÇOK BÜYÜK BİR HATA"
Öte yandan Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan anlaşma, Güney Kore yönetiminin tepkisini çekmişti. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chang Ho-jin dün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Seul'ün şimdiye kadar Ukrayna'ya silah sağlamama konusundaki tutumunu yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise resmi ziyaret çerçevesinde bulunduğu Vietnam'da yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sağlamasının "çok büyük bir hata" olacağı uyarısında bulunmuştu.
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