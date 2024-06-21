Putin ve Kim görüşmesi sonrası Güney Kore’den flaş hamle!

İKİ ÜLKE ARASINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAŞMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl aradan sonra ilk kez ziyaret ettiği Kuzey Kore'de ülke lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmiş, ikilinin karşılıklı iş birliğini yeni bir boyuta taşımak üzere Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladığı açıklanmıştı. Anlaşmada, "İki taraftan biri, tek bir ülkeden veya birkaç ülkeden gelen silahlı saldırı nedeniyle savaşa girerse diğer taraf, BM Anlaşmasının 51. maddesi ve Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu yasaları uyarınca elindeki tüm imkanları seferber ederek gecikmeksizin askeri ve diğer yardımları sağlayacaktır" maddesi yer almıştı. Anlaşmanın ayrıca uzay, biyoloji, barışçıl nükleer enerji, yapay zeka, bilişim dahil birçok alanda değişim ve iş birliğini içerdiği belirtilmişti.